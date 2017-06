Rapport politie later vanwege hartinfarct Bouman

Die is getroffen door een hartinfarct en ligt in de Verenigde Staten in het ziekenhuis. Dat meldde een woordvoerder van de onafhankelijke commissie maandag.

Het rapport zou dinsdag worden gepresenteerd. Wanneer dit nu gebeurt, is niet bekend. In het rapport wordt onderzoek gedaan naar de rol van Bouman bij de geldverspilling bij de COR tussen 2011 en 2016. Ook is gekeken of oud-minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en diens voorganger Ivo Opstelten op de hoogte waren. De conclusies van dit rapport zouden weergeven dat niet is gebleken dat de toenmalige korpschef de COR heeft omgekocht.

In maart schortte Bouman zijn medewerking aan het onderzoek op. Hij vond dat een lid van de onderzoekscommissie bevooroordeeld is. De huidige minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, spoorde Bouman destijds aan om vooral wél aan het onderzoek mee te werken „omdat het om gemeenschapsgeld gaat en het een belangrijk onderwerp is.”

De 64-jarige Bouman was van 2013 tot begin vorig jaar de eerste korpschef van de Nationale Politie. Hij bereidde als kwartiermaker de vorming van het korps voor. Bij zijn afscheid in januari 2016 werd Bouman benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau.