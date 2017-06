Bolt en Follender terug in Nederland

Aan hun terugkomst was geen ruchtbaarheid gegeven. Eerder maakte de omroep al bekend dat de twee tv-makers rust willen.

Bolt en Follender waren in het noorden van Colombia voor opnames van Spoorloos, toen ze vorige week zaterdag werden ontvoerd door ELN (Nationaal Bevrijdingsleger). Afgelopen zaterdag kwamen ze vrij.

De twee vertelden na terugkeer in de bewoonde wereld dat ze voor hun leven hebben gevreesd, maar dat ze goed zijn behandeld door de guerrillabeweging. De strijders van het ELN dachten aanvankelijk dat ze voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA werkten.

In een videoboodschap op de website van Spoorloos kondigt Derk Bolt, een dag na zijn vrijlating in Bogota, de uitzending van maandagavond aan. Deze is eerder opgenomen en gemonteerd. ,,Waar geen aandacht wordt besteed aan de hachelijke avonturen die Eus en mij de afgelopen week zijn overkomen. Dat komt later nog wel.'' Bolt bedankt iedereen voor het medeleven.