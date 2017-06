Politie en OM hebben geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf, maar vanwege de nog ongewisse doodsoorzaak is wel onderzoek verricht. “Het lichaam van de jongen is zondag vrijgegeven aan de familie”, melden de betrokken partijen in hun persbericht.

Burgemeester Aat de Jonge van Dronten laat weten de dood van de jongen te betreuren. “Dat zoiets gebeurt tijdens een verder prima verlopen festival is natuurlijk erg verdrietig, vooral voor de familie van de jongen en zijn vrienden.”

Tijdens het festival, waar vooral de hardere dance soorten aan bod komen, werden 127 arrestaties verricht door de politie. Voornamelijk vanwege bezit van en handel in drugs. Verder kwamen er 160 meldingen van geluidsoverlast binnen. De organisatie is ondanks de dood van de jonge bezoeker tevreden over het verloop van het meerdaagse dancefeest, zo laat het weten. “Het was wel even slikken, maar we hebben er voor gezorgd dat 60.000 bezoekers toch een mooi weekend hebben gehad. Hoe moeilijk ook, het festival ging gewoon door.”