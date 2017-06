Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is totaal verrast.

Leefbaar: harder vechten voor meerderheid

Gisteren, 23:32

ROTTERDAM - De overstap van Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar NIDA is bij Leefbaar Rotterdam ingeslagen als een bom. Voor fractievoorzitter Ronald Buijt en partijleider en wethouder Joost Eerdmans komt die transfer, die de meerderheid van de coalitie in de gemeenteraad (Leefbaar, D66 en CDA) doet omslaan in een minderheid, als „een complete verrassing”.