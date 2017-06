Steeds meer ouderen chatten heel wat af

De 87-jarige Bep Mooy, groot- en overgrootmoeder uit Wijdewormer, pakt regelmatig haar tablet om via Facebook Messenger berichten aan kinderen en kleinkinderen te sturen. „Je blijft een beetje op de hoogte. Ik reageer op foto’s en krijg dan weer een reactie terug, dat is het leuke. En als ik bijvoorbeeld in de tuin hulp heb gehad van familieleden, stuur ik nog even een bedankje.”

Bep zorgt ervoor dat ze haar tablet niet te vaak gebruikt. „Het is een tijdrovende bezigheid. Ik ben liever in de tuin aan de gang. Van lang naar dat scherm turen, krijg ik slaperige ogen.” Zij klimt liever in de pen als iemand ziek is of iemands partner is overleden. „Is er iemand jarig, dan stuur ik ook een kaartje. Dat vind ik gewoon gezellig. Ik vind het zelf ook leuk als er post komt. Het is tastbaarder want het staat voor je neus. Messenger vind ik toch onpersoonlijk hoor.”

Ouderen vinden het volgens Diederik Broekhuizen, oprichter van De Beste Social Awards, vooral belangrijk om direct contact met elkaar te hebben.

Fantastisch

„De communicatie waar sociale media voor bedoeld zijn. Ik vind het fantastisch dat ouderen, als zij minder mobiel zijn, op deze manier alsnog kunnen meedoen in de maatschappij.”

Voor fervent Facebooker Piet Boonman (74) uit Ovezande lijkt het of hij dit sociale medium altijd al heeft gebruikt. Hij is actief bij de Zeeuwse afdeling van ouderenbond KBO-PCOB. Daarvoor schrijft en deelt hij wat af op Facebook en Twitter.

Ouderenbonden vinden het positief dat een steeds groter deel van hun achterban sociale media gebruikt. Renée de Vries van de Anbo: „Het is heel laagdrempelig. Zeker als je niet zo mobiel meer bent, kan het makkelijk zijn om met mensen te chatten.”

Maar het is geen toverformule om eenzaamheid tegen te gaan, zegt de Anbo-voorzitter.

„Het kan een helpende hand bieden, maar eenzaamheidsbestrijding heeft meer voeten in de aarde, zoals koffie met iemand drinken of bezoek krijgen. Sociale media zijn niet voor iedereen weggelegd.”