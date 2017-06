Veiligheidsmaatregelen tegen gasexplosies

De demissionair VVD-bewindsman wil beheerders van energie-, telecom-, data-, water- en rioolnetten verplichten om informatie over alle aansluitingen van woningen en bedrijven op deze netten inzichtelijk te maken zodat bij graafwerkzaamheden minder kans op ongelukken is.

„Onveilig graafwerk veroorzaakt ernstige ongevallen en levert economische schade voor veroorzakers, netbeheerders en gebruikers op”, licht Kamp toe. „Juist in de nabijheid van woningen en bedrijven ontstaan de meeste incidenten, omdat betrouwbare gegevens over deze kabels en leidingen vaak ontbreken.”

In Diemen kwamen in 2015 twee mensen om het leven en raakten er vijftien gewond bij een explosie in een flat, die werd veroorzaakt doordat bij graafwerkzaamheden een gasleiding werd geraakt. Het was voor de aannemer niet duidelijk dat die leiding daar lag, waarna de Onderzoeksraad vorig jaar adviseerde ondergrondse netwerken beter in kaart te brengen.

Volgens Kamp legt zijn wetswijziging „de basis om alle gegevens over de aanwezigheid en ligging van netten uniform vast te leggen en actief uit te wisselen met betrokken partijen zoals aannemers.”