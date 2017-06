premium

Speurhond vindt 65 kilo coke tussen de kamerplanten

1 uur geleden

ROTTERDAM - De douane heeft 65 kilo cocaïne gevonden in een container met kamerplanten. Een speurhond vond de lading vorige week dinsdag in de haven van Vlissingen. De cocaïne was bestemd voor een adres in Stompwijk. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag bekend.