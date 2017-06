Advocaat Srebrenica: juridisch klap uitgedeeld

Gerritsen is daar blij om maar zei dinsdag meteen dat er „meer in had gezeten”. Zijn doel was de Staat aansprakelijk te stellen voor de dood van alle ongeveer zevenduizend vermoorde moslimmannen en -jongens. Nu gaat het om ruim 300 tot 350 mannen.

De advocaat was verrast dat het hof de nabestaanden maar 30 procent van de geleden schade toekent. Dat is gebaseerd op de kans van overleven als Dutchbat anders had gehandeld. „Dat kwam als een duveltje uit een doosje. En het is nogal arbitrair om te bepalen wat de kans van overleving zou zijn geweest”, zei Gerritsen. Bovendien had zowel hij als de Staat het tijdens de procedure niet over deze situatie gehad.

Gerritsen gaat het arrest bestuderen en kijken of cassatie erin zit. En hij moet de nabestaanden nog vragen wat zij nu willen. Welk bedrag een deel van hen aan compensatie kan krijgen, is nog niet duidelijk. Het gaat om materiële en immateriële schade. Dat moet volgens Gerritsen nog uitgerekend worden.

„Het zou mooi zijn als we tot een soort schikking zouden komen met de Staat.” Maar een beweging daarin lijkt niet voor de hand te liggen, erkent hij. De Staat is volgens hem „zeer defensief en een eerder uitgestoken hand is ook al niet vastgepakt”.

De Staat kan ook nog in cassatie gaan.