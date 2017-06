premium

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op

1 uur geleden Redactie

UTRECHT - De FIOD heeft dinsdag een illegale sigarettenfabriek in Utrecht opgerold. De sigarettenfabriek was draaiende toen de FIOD naar binnen ging. Alle medewerkers die in de fabriek aan het werk waren, zijn aangehouden. Het gaat om Brazilianen en Paraguayanen die mogelijk illegaal in Nederland aan het werk waren.