Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Nagellakkende Tijn krijgt eigen winkel

34 min geleden

UTRECHT - In navolging van de nagellakactie van het ernstig zieke jongetje Tijn Koltseren is er op Utrecht Centraal een popup-store geopend waar potjes nagellak worden verkocht. De winkel is een initiatief van Wendy van Dijk en Youp van ’t Hek en moet geld opleveren voor kinderen met hersenstamkanker.