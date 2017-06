Containerterminals Rotterdam gehackt

Volgens RTV Rijnmond krijgen medewerkers de melding te zien “Oeps, al uw belangrijke bestanden zijn versleuteld. Als u deze tekst leest, zijn uw bestanden niet meer toegankelijk. Mogelijk zoekt u naar een manier om uw bestanden te herstellen, maar verdoe uw tijd niet. Niemand kan uw bestanden herstellen zonder onze hulp. We garanderen dat u al uw bestanden gemakkelijk kunt herstellen. Het enige dat u hoeft te doen, is te betalen. Volg de volgende instructies.” De hackers vragen 300 dollar per gehackte computer.

Ook het werk van APM op de Maasvlakte ligt daardoor stil. In totaal zijn zeventien containerterminals van APM getroffen door de ransomware.

APM, onderdeel van de AP Moller-Maersk organisatie, is met 20.000 medewerkers en 64 containerterminals actief in 60 landen. APM is een grote speler in de Rotterdamse haven. Het bedrijf heeft een capaciteit van in totaal 6 miljoen containers.

We confirm some Maersk IT systems are down. The safety of our customers' business and our people is our top priority. Updates to follow.— Maersk Line (@MaerskLine) June 27, 2017