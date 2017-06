’Meer Nederlandse bedrijven getroffen door cyberaanval’

Containerterminals van APM, waaronder die in Rotterdam, zijn dinsdag aangevallen door hackers. Het gaat om een wereldwijde aanval met ransomware. Hackers hebben de computers van APM overgenomen.

LEES OOK: Terminals Rotterdam gehackt

Ook in Rusland en Oekraïne zijn bedrijven en overheden getroffen door ransomware, maar de beveiligingsonderzoekers van Fox-IT weten nog niet of daar sprake is van hetzelfde probleem.

LEES OOK:

Russische media meldden dat de ransomware Petya of Petya.A heet. Of die software vergelijkbaar is met Wannacry, een virus dat in mei wereldwijd veel schade veroorzaakte, weet Fox-IT ook nog niet. „We zijn de ransomware nog aan het analyseren”, laat een woordvoerder weten.