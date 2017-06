Verblijf in terroristengebied niet strafbaar

De strafbaarstelling is geschrapt omdat die niet meer nodig is. Eerder werd gedacht dat strafbaar stellen van puur het verblijf van pas zou kunnen komen. Namel gebleken dat bij de vervolging van mensen van wie vaststaat dat zij bijvoorbeeld in Syrië zijn geweest, het doorgaans volgens Blok goed te bewijzen is dat zij hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.