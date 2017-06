6 jaar cel voor afwezige jihadisten

De mannen (35, 23 en 24 jaar oud) verblijven op dit moment vermoedelijk nog in Syrië. De mannen kwamen in beeld in een grootscheeps onderzoek naar ronselpraktijken (Context) met zeventien verdachten. Tien van hen zijn in 2015 al voor de rechter gebracht en veroordeeld. Van die veroordelingen lopen enkele zaken in hoger beroep.

De Haagse rechtbank zegt in deze zaak te hebben vastgesteld dat twee van de mannen zich bevonden in het strijdgebied in Syrië en/of Irak en zich hebben aangesloten bij IS, Jabhat al-Nusra of een andere strijdgroep. Zij zijn schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk en voorbereiding van terroristische misdrijven. De rechtbank vindt tevens bewezen dat één van de mannen heeft deelgenomen aan een trainingskamp voor de gewapende jihadstrijd.