premium

Wel rook, geen vuur in Leidsche Rijntunnel

35 min geleden

UTRECHT - De Leidsche Rijntunnel bij Utrecht is dinsdagavond enige tijd afgesloten geweest in zuidelijke richting vanwege rookontwikkeling. De rook werd opgemerkt door de veiligheidssystemen in de tunnel en was ook duidelijk op camerabeelden te zien, vertelde een woordvoerder van de brandweer. ,,Maar in de tunnel zelf hebben onze eenheden niets gevonden.''