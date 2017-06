Nee tegen donorplicht

Een extra 170.000 mensen hebben sindsdien officieel in het donorregister laten vastleggen geen orgaandonor te willen zijn. Theo Boer, hoogleraar ethiek van de zorg, noemt dat getal ’enorm groot’.

„Ik sta ervan te kijken. Je kunt je afvragen of het idee achter deze wetgeving nog overeind blijft staan op deze manier. Nederlanders zijn een autonoom volk, dat zich niet graag keuzes laat opdringen.”

Vlak nadat het donorplan van D66 half september vorig jaar groen licht kreeg, was er ook al een dikke plus te zien in het aantal ’nee-zeggers’: dik 83.000 extra. Die stijging zet dus door.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra, indiener van het donorplan, houdt zich groot. „Het doel van onze wet is dat mensen hun keuze kenbaar maken. Een nee-registratie is duidelijkheid. Daarmee maken we het voor de nabestaanden en artsen een stuk minder moeilijk.”

