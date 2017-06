premium

Team hoopt met video's op meer MH17-getuigen

22 min geleden

DEN HAAG - Het team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 hoopt met twee emotionele filmpjes getuigen in Oost-Oekraïne over te halen zich alsnog te melden. In de video’s die het Joint Investigative Team (JIT) vanaf woensdag gaat verspreiden vertellen nabestaanden van slachtoffers over hun verdriet en gemis.