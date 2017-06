Agenten kunnen geen bonnen schrijven door storing

De problemen die dinsdag aan het eind van de dag begonnen hebben volgens de politie een interne technische oorzaak. Die is nog niet precies vastgesteld en er wordt gezocht naar een oplossing. Het betekent volgens de woordvoerder niet dat de politie in de tussentijd haar werk niet kan doen. Bonnen worden nu bijvoorbeeld handmatig met pen en papier uitgeschreven. Dat is wel minder snel en efficiënt.

De storing komt bovenop de gevolgen van de wereldwijde cyberaanval waardoor de website politie.nl minder goed werkt. Hier gaat het om een voorzorgsmaatregel om de site te beschermen, waardoor niet alle functies werken. Hierdoor komen mails en bijvoorbeeld aangiften ook pas later aan. Ze blijven ’hangen’ totdat de veiligheidsmaatregelen weer worden opgeheven.