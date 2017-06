Geld is belangrijker dan veiligheid

De GBB ziet het beroep van de NAM als een koerswijziging. „Tot nu toe hebben ze zich altijd stilzwijgend geschikt in de besluiten van minister Henk Kamp. Ik verwacht dat ze vanaf nu een andere positie innemen en dat de hakken in het zand gaan bij iedere productieverlaging.”

De Groninger Bodem Beweging maakt zich geen zorgen over de uitkomst van de rechtszaak. „In het geheel niet. De minister was duidelijk, daar zal ook de rechter in meegaan.”