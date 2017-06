premium

Helmonder vast in zaak neergestoken fietsster

31 min geleden

HELMOND - Een 22-jarige man uit Helmond is woensdag aangehouden voor een brute aanval op een even oude fietsster in de Brabantse stad. Het slachtoffer werd eind mei in een weekendnacht van haar fiets getrokken, geslagen en „bewerkt met een mes”, zoals de politie het omschreef. Ze liep ernstige verwondingen op aan haar gezicht.