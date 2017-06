FIOD-inval wegens bierfraude

Drie verdachten, een man (52) en een vrouw (44) uit Nijkerk en een man (64) uit Putten, verkochten bierfusten van Heineken en Amstel die ze hadden gevuld met goedkoop bier dat ze in het buitenland hadden gekocht.

De doorzoekingen vonden plaats in Nijkerk, Putten, Rotterdam, Heusden en Linne. Behalve de administratie en computers zijn er grote hoeveelheden bierdoppen in beslag genomen.

De verdachten hebben volgens het OM in hetr bedrijfspand in Nijkerk merkenfraude en valsheid in geschrifte gepleegd. Verder worden zij ervan verdacht dat zij merkloos bier hebben verkocht dat werd getapt vanuit biertaps waarop de merknaam en het beeldmerk van Heineken zichtbaar was.

Er is aanleiding om te vermoeden dat verschillende Nederlandse brouwerijen het slachtoffer zijn geworden van deze fraude.