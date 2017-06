Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Partijleiders beginnen gesprekken optimistisch

46 min geleden

DEN HAAG - De leiders van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn optimistisch gestemd over de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet. Dat lieten zij woensdag weten, kort voordat zij voor het eerst met de nieuwe informateur Gerrit Zalm in gesprek gingen.