Krakersbolwerk moet ontruimd worden

Al jarenlang woedt er een (juridische) strijd over het terrein, dat bezet wordt door krakers. De eigenaar van het gebied, Chidda Vastgoed, wil het gebied ontwikkelen en vroeg de gemeente Amsterdam om de krakers te verwijderen. Amsterdam weigerde en wilde onder andere de definitieve vergunningsafgifte afwachten. Beleid in de stad is dat niet voor ‘leegstand’ wordt ontruimd.

Momenteel zijn er zo’n 200 krakers op het terrein in het Westelijk Havengebied, dat sinds 1997 wordt gekraakt. De eigenaar heeft een huurovereenkomst gesloten met Koole Maritiem, dat er een scheepswerf wil maken. Eerder gaven de krakers al geen toestemming aan de eigenaar om toegang tot het terrein te krijgen, maar de rechter verbood hen dat.

De rechtbank vernietigt het besluit van de gemeente Amsterdam om niet te gaan handhaven “wegens strijd met de wet”. De stad moet dus handhaven. Krakers geven op hun Facebookpagina aan dat zij nog stappen gaan zetten. Onduidelijk is of de gemeente Amsterdam in hoger beroep gaat.