Windmolen draait niet op subsidie

De VVD-bewindsman geeft bedrijven de ruimte om een bod uit te brengen voor de bouw van twee windmolenparken voor de kust van Zuid-Holland. Bij de bouw van soortgelijke parken voor de kust van Borssele beloofde Kamp bij voorbaat al miljoenen euro’s aan subsidiesteun. Het geld wordt betaald door de burger via een taks op de energierekening.

Nu er in Duitsland voor het eerst windmolenparken op zee worden gebouwd zonder subsidie is volgens Kamp de tijd rijp om het in eigen land te proberen zonder overheidssteun. Door slim aanbesteden, lage staalprijzen, de gunstige rente en betere windmolens is de bouw van eerdere parken in Nederland al fors goedkoper uitgevallen. Maar bouwen zonder subsidie zou een grote doorbraak betekenen.

Kamp houdt nog wel rekening met een tegenvaller. Als er geen bedrijven komen die de klus kunnen klaren zonder overheidssteun komt de minister alsnog over de brug met subsidies.

Voor de vijf windmolenparken voor de Zeeuwse en Hollandse kust was maximaal 18 miljard euro subsidie begroot. Inmiddels zijn de kosten al meer dan gehalveerd door alle meevallers. Tegen de windmolens voor de kust van Zuid-Holland is veel protest geweest. Alle kustgemeenten vrezen voor nadelige gevolgen voor het toerisme. De molens zullen bij heldere luchten goed te zien zijn vanaf het strand.