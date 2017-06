Rotterdam opent terrein met ’asowoningen’

„In Rotterdam verhuizen de daders, niet de slachtoffers”, zei Eerdmans. Dat wil niet zeggen dat dwang wordt toegepast: mensen gaan vrijwillig in de woonunits in de buurt van Rotterdam The Hague Airport wonen. Ze krijgen er begeleiding en zorg en dat is volgens de betrokken partijen ook in hun eigen belang: ze belanden niet op straat en uit ervaringen elders blijkt dat de kwaliteit van leven er vaak op vooruitgaat.

Het concept van Skaeve Huse is bedacht in Denemarken. Letterlijk betekent de term ’vreemde huizen’. De woonunits zijn een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat mensen uiteindelijk terugkeren naar een normale woonomgeving.