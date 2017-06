Vijf verdachten ’vergismoord’ blijven vast

Woensdag was de eerste proformazitting in de zaak, die draait om de moord op de Amsterdamse dj Djordy Latumahina (31) op 8 oktober vorig jaar. Hij werd in het bijzijn van zijn vriendin en tweejarig dochtertje onder vuur genomen in een parkeergarage in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke. De vrouw raakte zwaargewond, het kind bleef ongedeerd.

Latumahina zou slachtoffer zijn geworden van een persoonsverwisseling. Het vermoedelijke doelwit van de schietpartij woonde in hetzelfde appartementencomplex en reed in eenzelfde soort auto als de dj. In maart werden zes verdachten tussen 30 en 45 jaar oud aangehouden.

Tijdens de zitting reconstrueerde de officier van justitie omstandig hoe de moord werd voorbereid en uitgevoerd en de rol van de verschillende verdachten daarbij. Zij maakten gebruik van drie auto’s en drie prepaid-telefoons, die zijn getraceerd en gekoppeld aan de verdachten.

Slachtoffer Djordy Latumahina

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is verdachte Djurgen W. een van de twee schutters. Naar de tweede schutter wordt nog gezocht. Ulrich B. zou de vluchtauto hebben bestuurd. De overige verdachten regelden onder meer de auto’s die bij de moord werden gebruikt. De advocaten betoogden dat hun cliënten weinig tot niets met de hele zaak te maken hebben gehad. Twee van de verdachten, Wendell R. en Giovanni D., verklaarden onschuldig te zijn.

De raadsman van de vriendin en het dochtertje van Djordy Latumahina liet woensdag weten te zullen aansturen op een schadeclaim wegens shockschade en gederfde inkomsten.

De volgende proformazittingen zijn op 8 september en 28 november.