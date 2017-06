Kamp besteedt wind op zee aan zonder subsidie

Minister Henk Kamp van Economische Zaken subsidieert de bouw van windmolens op zee tot dusver om bouwers over de streep te trekken. Maar windparken zijn de afgelopen tijd heel snel veel goedkoper geworden. In Duitsland is al geen subsidie meer nodig.

Kamp geeft bedrijven nu de kans een windpark voor de kust ter hoogte van Noordwijk, dat over zes jaar klaar moet zijn, te bouwen zonder subsidie. Als geen enkel bedrijf kans ziet munt uit de opdracht te slaan is hij bereid alsnog subsidie te verlenen.

Eind vorig jaar dacht Kamp nog dat het nog 7,5 jaar zou duren voor de bouw van een windpark rendabel zou zijn zonder er overheidsgeld in te steken.