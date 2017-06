premium

Rotterdam ontslaat twee ambtenaren na fraude

1 uur geleden

ROTTERDAM - Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben disciplinair ontslag gekregen vanwege hun rol in de vastgoedfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. Dat blijkt uit stukken die Rotterdam naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Donderdag debatteert de raad over de raadsenquête die dit voorjaar is gehouden over de miljoenenfraude.