Het rechercheteam vond de verontrustende foto tijdens het grootschalige onderzoek naar een ernstige mishandeling van een lid van No Surrender door andere leden van deze motorclub.

Het slachtoffer, een gezette, blanke man met kort, donker haar, ligt op de grond, vastgebonden aan de radiator van een verwarming. Hij kan niets zien of zeggen, want zijn ogen en zijn mond zijn afgeplakt met tape. Zijn benen zijn stevig aan elkaar gebonden met doorzichtige folie.

Opvallend is dat de vloer is afgeplakt met plastic folie, mogelijk om later gemakkelijk sporen te kunnen wissen.

De politie heeft nog niet kunnen achterhalen wie de man op de foto is en maakt zich ernstige zorgen om zijn toestand. Daarom vraagt de recherche zich af of iemand het slachtoffer, mogelijk zelf ook lid van motorclub No Surrender, herkent.

De mishandeling waar de recherche uitgebreid onderzoek naar doet, vond vorig jaar op 21 september plaats op de parkeerplaats van de Ikea in Breda. Te zien is dat het slachtoffer op klaarlichte dag door vier mannen wordt opgewacht en in elkaar geslagen. Ook als het slachtoffer op de grond ligt, trappen en slaan de anderen op hem in. De man wordt gedwongen in zijn eigen auto te stappen om vervolgens weg te rijden. Dit is allemaal gefilmd door een beveiligingscamera.

Inmiddels zijn vier leden van No Surrender aangehouden op verdenking van deze mishandeling en ontvoering.

Tips of informatie kunt u ook vertrouwelijk kwijt aan onze misdaadverslaggever via jvdheuvel@telegraaf.nl