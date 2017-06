Schneider stapt zelf op om Waterfront-affaire

Net voor middernacht maakte hij zijn afscheid bekend. Donderdag zou de gemeenteraad de Waterfront affaire bespreken waarbij zijn rol in de oplichting van de gemeente voor een krappe acht miljoen onder de loep zou worden genomen.

Geen grip

Tijdens de verhoren voor de raadsenquête over de fraude kwam een ontluisterend beeld naar buiten van een wethouder die totaal geen grip op de materie had en vooral leunde op zijn ambtelijk apparaat.

Schneider durfde de debatten niet aan omdat de coalitie zijn meerderheid kwijt was na het onverwachte vertrek van Leefbaar Rotterdam raadslid Mo Anfal naar NIDA. ,,Hij is niet bang voor een vervelend debat, maar heeft geen zin in een kansloos debat nu de meerderheid is verdwenen’’, zegt zijn zegsman.

Zijn eigen partij heeft maandagavond voor het vertrek van Anfal vergaderd over de toekomst van Schneider die dankzij de oppositie op de wethouderspost terecht was gekomen. Vier tot vijf partijgenoten waren bereid tegen hem te stemmen.

In zijn officiële verklaring stelde Schneider nog steeds achter zijn beleid omtrent de Waterfront fraude te staan maar bevestigt hij de strijd niet aan te durven. ,,Als wethouder sta ik voor dat gevoerde beleid en de inhoud zou ik graag verdedigen. In de ontstane politieke situatie zie ik dat als een onmogelijke opgave. Daarom leg ik mijn functie als wethouder neer.’’

Ontslag ambtenaren

Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam hebben disciplinair ontslag gekregen vanwege hun rol in de vastgoedfraude bij het voormalige poppodium Waterfront. De gemeente Rotterdam is in de periode 2010-2015 voor ruim 7 miljoen euro opgelicht door de huurders van het Waterfront-pand. Zij declareerden regelmatig werkzaamheden die niet waren uitgevoerd en er werd jaren nauwelijks huur betaald. Uit eerder onderzoek was al duidelijk geworden dat een beperkt aantal ambtenaren van de gemeente Rotterdam een rol heeft gespeeld in de fraude.