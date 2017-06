Nieuw ’eeuwigdurend’ erfpachtbeleid Amsterdam

Tachtig procent van de grond in Amsterdam is in erfpacht uitgegeven: bedrijven en Amsterdammers betalen de gemeente forse bedragen voor het gebruik van de grond. Elke vijftig jaar schieten de prijzen enorm omhoog, wat veel huizenbezitters in de problemen heeft gebracht.

Het huidige stadsbestuur heeft een plan gepresenteerd om erfpacht ’eeuwigdurend’ vast te leggen, waardoor deze prijzen niet meer plots omhoog schieten. Voor veel Amsterdammers, vooral in de gegoede buurten, zijn de bedragen nog steeds niet op te brengen. Een referendum over dit plan werd ter elfder ure geblokkeerd, omdat het juridisch niet mogelijk zou zijn. Burgemeester Eberhard van der Laan erkende dat de raad daar lange tijd verkeerd over is voorgelicht.

De voltallige oppositie van PvdA, CDA, GroenLinks, Partij van de Ouderen schaarde zich tegenstander van dit plan, maar VVD, D66 en SP stemden in meerderheid voor. Wethouder Van der Burg zei blij te zijn dat de deal nu rond is, na een proces van meer dan drie jaar. “De afgelopen maanden waren niet altijd even fijn”, aldus Van der Burg, daarbij verwijzend naar de vele kritiek die hij over zich heen gestort kreeg. Hij wees erop dat hij geluisterd heeft naar kritieken uit de raad en bevolking.

Seba, de belangenvereniging van erfpachters, is ronduit ontevreden over het plan en kondigt nieuwe rechtsmaatregelen aan en denkt onder andere een massa-claim.