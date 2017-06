Moskee niet betrokken bij terreurverdachte

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan het moskeebestuur en de gemeente Venray laten weten dat er geen verband is tussen de moskee en de aanhouding van de terreurverdachte. De vrouw wordt verdacht van terreurgerelateerde activiteiten.

ZIE OOK: Terreurverdachte (18) opnieuw opgepakt

Moskeevoorzitter Samad Houbban maakt de autoriteiten complimenten. ,,Goed dat politie en justitie snel ingrijpen als er signalen zijn dat de veiligheid van mensen in het geding is'', zegt Houbban. ,,Dat geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Maar wel ontzettend ongelukkig dat het juist bij onze moskee in Brukske moest gebeuren.''

Burgemeester Hans Gilissen en het bestuur van Islamitisch Centrum Venray zijn blij dat nu duidelijk is dat de arrestatie niets met de moskee te maken heeft. Houbban benadrukt dat het moskeebestuur extremistisch gedachtengoed en geweld verwerpt.

Gilissen en Houbban benadrukken de goede verhoudingen tussen de gemeente, de politie en de moslimgemeenschap in Venray. ,,We hebben regelmatig contact, de lijnen zijn kort en als het nodig is weten we elkaar te vinden.''