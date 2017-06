Bizarre verklaringen ‘tippelkiller'

B. maakte een warrige indruk. Hij ontkent Berendina Stijger en Francis Garcia Hofland in 1990 en 1991 te hebben vermoord. Dat zijn sperma op en in de lichamen werd aangetroffen was ook het resultaat van een mogelijk complot: hij zou er door prostituees zijn ingeluisd. Mogelijk, zo opperde hij, was zijn dna uit zijn woning gestolen.

De officier van justitie maakte bizarre details bekend. Beide vrouwen waren met een mes in de hals doodgestoken en hun slipjes waren kapot gesneden. B. Is onderzocht door een psychiater en psycholoog. Ze spraken van een ziekelijke stoornis, namelijk schizofrenie. De rechter heeft bepaald dat B. naar het Pieter Baan Centrum moet voor onderzoek en langer blijft vastzitten. De zaak is tot onbepaalde tijd aangehouden.

Morgen meer in De Telegraaf.