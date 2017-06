Krasse dame (92) nog altijd in het vastgoed

De overgrootmoeder werkt nog steeds iedere woensdag bij vastgoedbedrijf Zadelhoff Beheer BV. „Ik doe boodschappen, kook eieren, zet koffie. Als ik tijd over heb, ga ik andere klusjes doen zoals ramen lappen. Ze zeggen hier ’dat hoef jij niet te doen’, maar dan pak ik een emmer en doe ik het stiekem. Ik vind het fijn om bezig te zijn en ik durf eigenlijk alles.”

Bedrijfsuitje

Toen er een bedrijfsuitje naar IJsland aan zat te komen, was het vanzelfsprekend dat Koppers mee zou gaan. Ze genoot met volle teugen. „In de warmtebron hadden we allemaal kalk op ons gezicht. Ik kwam niet meer bij van het lachen. Het water was verrukkelijk. Ik had geen zwempak mee, dus zou eerst niet meegaan. Maar collega’s namen me mee naar een winkel en zeiden ’die krijg je van ons’.”

Alsof het niet genoeg is om op hoogbejaarde leeftijd nog te werken, doet Koppers ook nog vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. „We drinken koffie met demente bejaarden en gaan met ze naar de kerk.” Bijzonder om vaak jongere en minder gezonde mensen te begeleiden, vindt ze het wel. „Het is geloof ik best wel apart hoe ik ben. Zelfs de huisarts zegt ’zo wil ik ook worden’. Ik ga alleen naar de dokter om m’n oren uit te laten spuiten.”

’Altijd vrolijk’

Wat Koppers volgens haar helpt zo lang gezond en in vorm te blijven, is haar optimisme en opgewektheid. „Ik ben eigenlijk altijd vrolijk. Ik heb fantastische kinderen en kleinkinderen en heb overal kennissen en vriendinnen.” Ze zingt bij een koor en met een groepje van vier vriendinnen, de ’golden girls’, kaart ze iedere vrijdag. „We spelen voor geld. Als we een paar honderd euro in de pot hebben, gaan we een aantal dagen naar een hotelletje.”

Tijdens de oorlog, van haar 14e tot haar 19e, werkte Koppers als oppas bij de familie Van Zadelhoff. „Cor van Zadelhoff was anderhalf jaar oud. Toen hij later zijn vastgoedbedrijf oprichtte, begon ik daar te werken.” En dat duurt dus tot de dag van vandaag. „Ze willen me niet kwijt. En ik hou niet van stilzitten. Als ik nergens zin in heb, ga ik lekker lezen of een stukje fietsen. Zoals dinsdag nog veertig kilometer. Op een elektrische fiets, dat wel. Ik wil best nog een paar jaar mee.”