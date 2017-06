Onze verslaggeefster Saskia Belleman was bij de uitspraak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel terug.

Fred Ros vrij man

Kroongetuige Fred Ros., die tijdens het hoger beroep overliep naar justitie en wiens afgelegde verklaringen door het hof geloofwaardig werden genoemd, kreeg conform de eis 14 jaar celstraf opgelegd. Aangezien Fred Ros al meer dan tweederde van zijn straf in de cel heeft doorgebracht is hij per direct vrij man.

Kroongetuige Peter la Serpe kreeg 8 jaar celstraf opgelegd.

Peter la Serpe Foto: Misdaadjournalist.nl Kroongetuige Fred Ros Foto: -

Het hof noemde beide kroongetuigen 'criminelen met stevige strafbladen'. Ze hebben zichzelf niet gespaard in hun verklaringen, maar het oppurtunistisch najagen van eigen belang was volgens het hof belangrijker dan oprecht breken met criminaliteit.

Het hof gaat in op de halvering van de strafeis door het OM voor de kroongetuigen. "Feit blijft dat ze een succesvolle bijdrage hebben geleverd aan opsporing en berechting criminelen."

Bittere pil voor Dino Soerel

In de eerste aanleg kreeg Soerel zes maanden opgelegd wegens witwassen, toen werd hij nog vrijgesproken van de liquidaties. Voor hem waren de druiven dan ook het zuurst, toen hij vandaag levenslang te horen kreeg. Voordat Soerel het cellenblok in ging stak hij een vuist op naar vrienden op de publieke tribune. Daar was wat rumoer te horen bij de uitspraak van Soerels straf.

Het hof noemt Dino Soerel de 'uitlokker'. Hij stond als opererend crimineel strategisch verscholen op de achtergrond. Het beeld dat het hof over Soerel heeft is zowel helder als diffuus, zegt het hof. Soerel sprak tijdens zittingen warm over nabestaanden, maar volgens het hof was dat louter om zijn eigen belangen te behartigen.

Geweten Jesse R. zorgelijk

Jesse R., de andere verdachte, was niet in de rechtbank aanwezig. Het hof maakte zich zorgen over het functioneren van zijn geweten. Hij gaf eerder vaak cryptische antwoorden, deed zich voor als altruïst en suggereerde dat er een andere werkelijkheid bestond. Het hof denkt dan ook dat het gevaar voor herharling groot is.

Liquidatie Kees Houtman

Passage handelt om zeven onderwereldmoorden en vijf pogingen daartoe in de periode tussen 1993 en 2006. De onderzoeken naar de aanslagen op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) zetten politie en Openbaar Ministerie op het spoor van een reeks verdachten, van wie Dino Soerel de bekendste is.

Kees Houtman werd op zijn verjaardag op 2 november 2005 geliquideerd voor zijn woning in Osdorp. Volgens het hof hadden Houtman en Willem Holleeder een conflict. Holleeder dacht dat Houtman hem wilde laten vermoorden, daarom moest Houtman dood, heeft Willem Holleeder verklaard.

Holleeder - die vandaag niet terechtstaat, maar wiens naam wel voortdurend in het dossier opdook, gaf de prioriteiten aan, ofwel; 'wie er als eerste dood moest'. La Serpe en Jesse R. waren de schutters op Houtman, zo verklaarde La Serpe die later naar de politie stapte als kroongetuige. R. vuurde de fatale schoten af met een wapen dat Sjaak B. had geleverd. Voor het leveren van het wapen kreeg Sjaak B. 5,5 jaar cel opgelegd. Dit was hoger dan de eis.

Het lichaam van Kees Houtman wordt afgevoerd na de moord in 2005 Foto: ANP

Moord op Thomas van der Bijl

Amper een half jaar later werd Thomas van der Bijl werd in april 2006 doodgeschoten in café De Hallen in Amsterdam-West. Een maand daarvoor was hij nog gearresteerd door de politie in zijn woning in Zwanenburg, maar werd vrijgelaten. De politie wilde hem nog wel horen als getuige in de afpersingszaak van Kees Houtman. Bovendien zou Van der Bijl een belangrijke getuige zijn in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Van der Bijl weigerde een verklaring af te leggen tegenover justitie, uit angst voor represailles.

Thomas van der Bijl werd in april 2006 doodgeschoten in café de Hallen in Amsterdam-West Foto: Richard Mouw

Uiteindelijk gaven Dino Soerel en Ali Akgün toch opdracht om Van der Bijl te vermoorden omdat hij met de politie praatte. De vervolging van Akgün stopte echter, omdat hij zelf werd geliquideerd.

Kroongetuigen

De overeenkomsten die met de kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros zijn gesloten, zijn van cruciaal belang geweest in het proces. De manier waarop de deals tot stand zijn gebracht kan door de beugel, aldus het hof.

De verklaringen die kroongetuige Peter la Serpe heeft afgelegd in het Passageproces zijn geloofwaardig en bruikbaar. „Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat zijn verklaringen door onbetrouwbaarheid niet bruikbaar zijn”, aldus het gerechtshof donderdag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

'Verklaringen tegenstrijdig maar betrouwbaar'

Het hof komt steeds tot de conclusie dat ook de verklaringen van Fred Ros ook ondersteuning vinden in het dossier. Echter spreken de verklaringen van beide kroontgetuigen elkaar op een aantal onderdelen tegen. Het hof heeft deze tegenstrijdigheden onderzocht en stelt "dat de verklaringen daarmee nog niet ontbetrouwbaar zijn."

