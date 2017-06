Dansbeer Mascha overleden

Mascha moest, samen met beer Batir, dansen voor het Russisch Staatscircus van Moskou. Mascha werd dag in dag uit gemuilkorfd en met een zweep de circusbühne ingejaagd om haar acts op te voeren.

Toen het circus in 1994 naar Nederland kwam, regende het klachten over de beren, die vervolgens in beslag werden genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.

Mascha werd in mei 1994 naar Het Berenbos in het dierenpark gebracht. Daar heeft ze 20 jaar gewoond. Onlangs zagen verzorgers dat de bruine beer erg moeizaam liep, dus is zij medisch onderzocht. „De scans lieten zien dat ze zeer versleten ellebogen en knieën had. Helaas is dit niet te genezen. Om haar een lijdensweg te besparen is de beslissing genomen om Mascha in te laten slapen”, laat het dierenpark weten.

Met haar volle chocoladebruine vacht, ronde oren en blinde oog was Mascha een markante verschijning in Het Berenbos. Foto: Bears in Mind en Ouwehands Dierenpark

„Ouwehands Dierenpark en stichting Bears in Mind zijn blij dat ze meer dan 20 jaar een prachtig leven in Het Berenbos heeft gehad.”

In Het Berenbos krijgen bruine beren, die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen of theaters, een kans op een beter leven.