8 jaar cel en tbs voor doodslag Jesse van Wieren

P. stak en sloeg en G. was medepleger in de fatale nacht, aldus het vonnis. ,,Er was een nauwe en bewuste samenwerking tussen de twee.’’ De veroordeelden zouden niet alles hebben prijsgegeven over het drama in de koude winternacht. ,,De verklaringen waren ook heel uiteenlopend. Nooit zal duidelijk worden wat er precies is gebeurd.’’ Het bizarre in de tuin begraven van het slachtoffer werkte bezwarend. ,,Het was respectloos.’’

De rechtbank stelde dat P. met zijn versie van het verhaal zijn vriendin G. uit de wind heeft willen houden. Maar de rechter benadrukte dat zij een mes gaf aan haar vriend, nadat er al veel geweld was in hun woning. P. had moeten weten dat hij met steken de kans aanvaardde dat Van Wieren gedood werd.