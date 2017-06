premium

Gebreid protest en petitie tegen Gronings gas

1 uur geleden

DEN HAAG - Met een enorme gebreide deken van 450 vierkante meter heeft Milieudefensie donderdagmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen de gaswinning in Groningen. Het breiwerk is aangeboden aan de Tweede Kamer. Cabaretier en geboren Groninger Freek de Jonge bood kort daarvoor zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' aan, die 210.000 keer is getekend. Bijna alle Kamerfracties hebben een ingelijst breiwerk gekregen. Alle breisels hebben gaswinning als thema.