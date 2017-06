NAVO-tankervliegtuigen naar Eindhoven

Luxemburg en Nederland kondigden vorig jaar al aan twee toestellen van het type A330 MRTT te kopen. Noorwegen en Duitsland sloten zich donderdag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel officieel aan bij het project, waardoor vijf extra toestellen worden besteld.

Een ,,groot succes’’ voor de Europese defensiesamenwerking, aldus minister Jeanine Hennis. De investerings- en exploitatiekosten voor Nederland gaan ,,flink omlaag’’. België volgt naar verwachting volgend jaar. Als nog meer landen meedoen, worden mogelijk meer toestellen besteld.

De Multi Role Tanker Transport-toestellen dienen voor bijtanken in de lucht, transport van militair materieel en medische evacuaties. Er is nu te weinig capaciteit. Het aantal vlieguren waar een land recht op heeft in de NAVO-'pool' hangt af van zijn aandeel in de investering.

Op vliegbasis Eindhoven heeft de luchtmacht nu twee KDC-10-tankvliegtuigen staan. Die worden vanaf 2020 afgestoten.

De belangenvereniging van omwonenden van de vliegbasis is blij dat de lawaaiige KDC-10-vliegtuigen verdwijnen en plaatsmaken voor stillere toestellen. Voorzitter Klaas Kopinga kan echter nog niet beoordelen of de toename van het aantal vliegtuigen ook zorgt voor meer vliegbewegingen. Wat de consequenties zijn voor het civiele verkeer vanaf de luchthaven, is volgens hem afhankelijk van het aantal starts en landingen van de nieuwe vliegtuigen.