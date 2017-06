Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Basisschool bedreigd wegens ’seksspelletjes’

19 min geleden

DEN BOSCH - De politie heeft donderdag maatregelen getroffen bij basisschool De Springplank in Den Bosch vanwege een dreiging naar aanleiding van berichten over ’seksspelletjes’. Bij de school zijn agenten zichtbaar aanwezig. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een signaal dat moeilijk op waarde is te schatten, maar vanwege de emoties bij ouders wordt geen enkel risico genomen.