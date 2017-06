premium

Basisschool bedreigd wegens ’seksspelletjes’

1 uur geleden

DEN BOSCH - UPDATE 16.50 uur - De politie heeft donderdag een man gearresteerd die bedreigingen had geuit richting basisschool De Springplank in Den Bosch naar aanleiding van berichten over ’sekspelletjes’ onder jonge leerlingen. De man meldde zich op verzoek van de politie op het bureau. Hij wordt verhoord over zijn uitlatingen, aldus een woordvoerster.