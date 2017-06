premium

Defensie-uitgaven blijven ver van NAVO-norm

1 uur geleden

BRUSSEL - Nederland geeft dit jaar naar verwachting 1,17 procent van het bruto binnenlands product (ruim 8,68 miljard euro) uit aan defensie. Vorig jaar was dat 1,15 procent, of 8,23 miljard. Dat blijkt uit cijfers die de NAVO donderdag heeft vrijgegeven over de 28 lidstaten. Om de 2 procent te halen waar de militaire bondgenoten naar streven in 2024 is nog een lange weg te gaan.