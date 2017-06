De in Frankrijk geproduceerde ’zonnemat’ heeft een beschermlaag die de zonnecellen bestand maakt tegen zwaar verkeer. BAM en de provincie gaan ook onderzoeken of door de mat minder onderhoud aan het asfalt nodig is en of het mogelijk is om met de opgewekte energie het wegdek te verwarmen. Dat scheelt dan weer strooiwagens als het glad is.

Het proefproject gaat twee jaar duren. De voorbereidingen zijn al begonnen, liet BAM donderdag weten.