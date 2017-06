premium

Geen vervolging voor fataal bootongeluk Reeuwijk

55 min geleden

DEN HAAG - UPDATE 16.48 uur - Het Openbaar Ministerie (OM) is niet van plan iemand te vervolgen voor een fataal bootongeval in Reeuwijk in augustus vorig jaar. Daardoor kwam de negenjarige Hugo in de schroef van een boot terecht toen die onbedoeld achteruit vaarde in plaats van vooruit. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.