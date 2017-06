Verdeeldheid over centrumrechts

Slechts 35 procent van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn als er een kabinet komt tussen deze partijen. Daarnaast kan een derde dat (nog) niet beoordelen en is nog eens een derde ontevreden met een dergelijk kabinet.

Van de onderhandelende partijen wijken D66-kiezers sterk af van VVD-, CDA- en ChristenUnie-kiezers in hun verwachtingen. Waar een ruime meerderheid van de VVD-, CDA- en ChristenUnie-kiezers tevreden zal zijn met deze coalitie, denkt een minderheid van de D66-kiezers daar hetzelfde over. Ook zijn D66-kiezers pessimistischer over de plannen waarmee dat kabinet gaat komen.

Na een informatieve sessie donderdag gaat de formatie van een nieuw kabinet vrijdag verder met een gesprek met de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Mariëtte Hamer. De topvrouw van de adviesraad van regering en parlement praat de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bij over het sociaal-economische beleid.

Oud-minister Zalm van de VVD, die het stokje heeft overgenomen van Herman Tjeenk Willink, gaat kijken of hij de vier partijen tot één regering kan smeden. Het is de enige overgebleven mogelijkheid voor een kabinet met een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.