Wapens en drugs bij verdachte douanierzaak

Dat heeft de raadkamer in Rotterdam bepaald. Van den B. was opgepakt omdat hij dreigde de identiteit van undercoveragenten uit zijn onderzoek bekend te maken. Hij had al een foto van twee geheim agenten op Twitter geplaatst. Bij hem thuis zijn softdrugs, speed, een stroomstootwapen, een ploertendoder en een jammer aangetroffen. Een jammer is een stoorzender die mobiel telefoon- en internetverkeer plaatselijk onmogelijk maakt. Het apparaat wordt veel door criminelen gebruikt en is verboden.

Van den B. werd in januari vrijgelaten in afwachting van de uitspraak van de rechter. Tegen hem was twaalf jaar cel geëist voor onder meer de invoer van drugs. Hij onderhield nauw contact met de corrupte douanier Gerrit G., eveneens verdachte, die criminelen hielp met de invoer van drugs via de haven. Aan de schorsing van zijn voorlopige hechtenis waren voorwaarden verbonden, die nu geschonden zijn volgens het OM en de raadkamer.