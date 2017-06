Gevluchte Iraniër losgeslagen

Een voorbeeld van een criminele asielzoeker diende zich gisteren aan bij de rechtbank in Zwolle. Een 24-jarige man uit Iran heeft vorig jaar in korte tijd een waslijst aan strafbare feiten gepleegd.

In een periode van vijf maanden en in evenveel verschillende asielzoekerscentra zou de man, die uit Iran vluchtte vanwege zijn seksuele geaardheid, onder meer verantwoordelijk zijn geweest voor zware mishandeling, bedreigingen, vernielingen en brandstichting. Zijn advocaat vreest dat een hard vonnis van de rechter betekent dat zijn cliënt teruggestuurd wordt naar Iran, waar hem de strop wacht.

Lees (premium): Straffeloos in de fout

,,Emotionele chantage”, reageerde de officier van justitie getergd. Want sinds hij in 2015 naar Nederland kwam, ontstak hij keer op keer en vaak stomdronken in razernij.

Reza G. kwam in oktober 2015 naar Nederland en liet sindsdien van zich spreken in de asielzoekerscentra waar hij verbleef. Zelfs in een speciaal azc met gespecialiseerd zorgpersoneel ging het mis. Psychisch onderzoek weigert hij.

In het azc in Dronten stak hij een medebewoner met een mes in het hart. G zei zich er niet veel van te herinneren. Dat was de rode draad: veel drank en weinig herinneringen.

De uitspraak is over twee weken.