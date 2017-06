Weertse burgemeester Heijmans oogst bijval

De eerste burger probeert nu via het gerechtshof zijn gram te halen. CDA-Kamerlid Keijzer vindt het een ’verstandige stap’ van de burgemeester: „Als je je misdraagt in dit land heb je de consequenties daarvan te aanvaarden.” Ook VVD-Kamerlid Azmani is positief over Heijmans: „Het kan niet zo zijn dat mensen die hier bescherming zoeken, de veiligheid van anderen in het geding brengen. Ik zie het liefst deze mensen het land uit gaan, maar daar is een strafrechtelijke veroordeling voor nodig.”

D66-Kamerlid Groothuizen looft zijn partijgenoot: „De burgemeester heeft een groot hart voor asielzoekers, maar is ook streng voor mensen die zich misdragen. Het is zijn goed recht om naar de rechter te stappen.”

Lees (premium): Straffeloos in de fout

PVV-Kamerlid Fritsma is woedend over de aso-asielzoekers in de Limburgse stad: „Het aan de laars lappen van huisarrest moet worden bestraft, we moeten geen vrijbrief aan tuig geven om regels te overtreden. Het kabinet zou werk maken van het uit Nederland verwijderen van criminele asielzoekers, maar krijgt niets voor elkaar. Ook deze zes criminelen lopen hier kennelijk nog vrij rond.”

Heijmans zei gisteren in De Telegraaf dat hij het Openbaar Ministerie wil dwingen om de ongehoorzame asielzoekers alsnog te vervolgen. Het OM had juist besloten dat niet te doen, omdat er te weinig bewijs was tegen het zestal. Daar bleef justitie gisteren bij: Weert had geen uitgaansverbod in mogen stellen en dus is vervolging uitgesloten.

Belangstelling

Waar de landelijke politiek zich achter Heijmans schaart, zijn collega-burgemeesters juist terughoudend met reageren op zijn harde koers. Het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters laat weten „geen oordeel te hebben, maar de zaak wel met belangstelling te volgen”, aldus een woordvoerster. Contact met Heijmans is er niet geweest.

Ook afzonderlijke burgemeesters houden zich afzijdig, zelfs als zij te maken hebben of hadden met overlast van asielzoekers. Hun problemen zijn voorbij of van andere aard, klinkt het. „Onze burgemeester steunt de aanpak van Heijmans niet, maar keurt die ook niet af”, zegt een woordvoerder van de gemeente Venray, waar burgemeester Hans Gillesen rond de jaarwisseling staatssecretaris Dijkhoff vroeg een gebiedsverbod op te leggen. „Wij kozen voor deze weg, Heijmans voor een andere. Het is niet te vergelijken.”