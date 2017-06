Eis 25 jaar voor moord motorclublid

De moord werd op 17 augustus 2015 gepleegd vlakbij een camping in het Brabantse Molenschot onder de rook van vliegbasis Gilze-Rijen. Van Houten werd met zeker zeven kogels doorzeefd. Getuigen van de vliegbasis meldden dat ze een persoon hadden zien rennen voor zijn leven, terwijl de schutter achter hem aanrende. ,,Afgeschoten als een hond’’, zei de officier van justitie.

De C. ontkende de moord te hebben gepleegd, maar beriep zich verder op zijn zwijgrecht.

Officier van justitie Greetje Bos, gespecialiseerd in georganiseerde criminaliteit in West-Brabant, zei dat de strafeis een afschrikwekkende werking moet hebben voor criminelen. ,,Het geweld loopt de spuigaten uit. Het moet echt stoppen en strenger straffen helpt daarbij. Het is tot hier en niet verder.’’

Of de motorclub daadwerkelijk met de moord te maken heeft is niet zeker. Beiden waren eerder dat jaar uit No Surrender gestapt. Beiden zouden ook te maken hebben gehad met een drugslab in België, waarvoor De C. ook is opgepakt en vast heeft gezeten. Van Houten zou zich daarnaast hebben beziggehouden met het stelen en verkopen van dure auto’s.

Bos liet weten te vinden dat moorden in het criminele milieu ook juist zwaarder dienen te worden bestraft dan in het niet-criminele milieu. ,,Gelukkig zie ik dat ook steeds vaker gebeuren.’’ Daarbij verwees ze onder meer naar de uitspraak van de loodsmoord in Maastricht eerder deze week (24 jaar) en de levenslange veroordeling van Jesse R. in het Passageproces.