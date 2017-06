Hogere straf geëist voor Tjeukemeermoord

Het slachtoffer werd in een winkel met geweld afgetuigd, onder meer met een honkbalknuppel, waardoor hij overleed. Zijn lichaam was met draad en tape vastgebonden en werd in juni 2013 onherkenbaar verminkt en zwart geblakerd gevonden in het Tjeukemeer. Een conflict over illegale hennepteelt was mogelijk de reden voor het geweld.

De winkel waar het gebeurde, was van de vader van de toen minderjarige Semih K. (nu 21). Tegen hem werd vrijdag acht jaar cel geëist, gelijk aan de straf die hij kreeg van de rechtbank. Vader en zoon zouden de man hebben doodgeslagen. De vader overleed voorafgaand aan de berechting.

De aanklager vindt dat George H. ook direct betrokken is bij de dood van Kourrich. Hij gaf het tape aan vader en zoon. Door de tape is het slachtoffer uiteindelijk gestikt, blijkt uit onderzoek. Ook heeft H. sporen weggemaakt. Dat laatste wordt eveneens Hendrik van der H. verweten, die hielp bij het verbranden van het lichaam. Tegen hem is nu twee jaar cel geëist, een half jaar meer dan hij van de rechtbank kreeg opgelegd.

Het hof doet op 14 juli uitspraak.